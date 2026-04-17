Ферстаппен: "Я не опасаюсь серьёзной аварии на Нюрбургринге"

На предстоящих выходных известный гонщик Макс Ферстаппен продолжит готовиться к круглосуточному марафону, который пройдёт на легендарной «Северной петле» Нюрбургринга. В субботу и воскресенье спортсмен примет участие сразу в двух этапах — NLS4 и NLS5.

Перед стартом уик-энда четверократный чемпион мира поделился своими мыслями. По его словам, сам факт возможной аварии на непростой трассе не только не вызывает у него волнения, но и придаёт дополнительный азарт.

«Я понимаю, что могу попасть в серьёзную аварию на этой трассе, но я этого не боюсь. Наоборот, мне это даже нравится, – рассказал Макс Ферстаппен перед началом гоночного уик-энда. – Мне очень нравится выступать на этой трассе, и я постоянно улыбаюсь.»

Гонщик отметил, что получает огромное удовольствие от езды и именно ради таких эмоций он участвует в гонках. Каждый раз, выходя из машины, Ферстаппен чувствует себя счастливым и отмечает, что ради этого и стремится выступать.

Также спортсмен заметил, что несмотря на опасность трассы, риск его не останавливает. По мнению Ферстаппена, раньше «Северная петля» действительно считалась слишком опасной для Формулы 1, однако в наши дни многое изменилось. При этом, по его словам, шанс попасть в аварию существует на любом автодроме — например, таким же сложным он считает и Сузуку.

Ферстаппен подчеркнул, что многое зависит от отношения каждого пилота к риску и восприятию сложности трассы.