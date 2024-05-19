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Ферстаппен: Пришлось атаковать на пределе всю гонку

Макс Ферстаппен сумел одержать победу на гоночной трассе Имола, однако, как сообщает трехкратный чемпион мира, этот успех потребовал от него немалых усилий.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
19.05.2024, 18:12·2 мин
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Фото: F1news.ru

Макс Ферстаппен сумел одержать победу на гоночной трассе Имола, однако, как сообщает трехкратный чемпион мира, этот успех потребовал от него немалых усилий.

Пилот Red Bull поделился: «В течение всей гонки мне приходилось находиться на пределе, я старался сразу же оторваться от соперников. Мы знали, что на смеси Medium у нас есть хороший темп, но с работой на жестких шинах было значительно сложнее, особенно в финальные 10-15 кругов».

«Уже не хватало сцепления, и болид сильно скользил. Я заметил, что Ландо постепенно приближается, поэтому в последние десять кругов мне пришлось дать все силы, что было нетривиальной задачей, учитывая потерю эффективности шин, но необходимость поддерживать высокий темп».

«Не было возможности допустить ошибок - к счастью, удалось избежать неприятностей. Конечно, я рад, что сегодня завоевал первое место в Имоле. Мы внесли много изменений в нашу машину после пятничных тренировок, но перед гонкой у нас была недостаточно информации, возможно, вот почему на жестких шинах возникли трудности».

«В целом, если вспомнить, с каких позиций мы стартовали в этот уик-энд, остается только радоваться первому месту вчерашней квалификации и сегодняшней победе».

Источник

Макс Ферстаппен (42)Red Bull Racing (86)

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