Ферстаппен: В Мельбурне будет серьёзная проверка для нашей команды

Гран При Австралии станет событием двойного значения для команды Red Bull Racing. Для Айзека Хаджара этот этап в Мельбурне ознаменует дебют в составе коллектива из Милтон-Кинса, а для самой команды — первое гоночное испытание новой силовой установки Red Bull Ford. В преддверии старта сезона в коллективе царит атмосфера ожидания и готовности к борьбе.

Макс Ферстаппен поделился своими впечатлениями от предсезонной подготовки и выразил удовлетворение результатами работы. Пилот отметил, что тесты в Бахрейне позволили протестировать машину с новым двигателем на большом количестве кругов, чем команда по праву гордится. По словам Ферстаппена, возвращение на трек после длительной работы на симуляторе стало особенным моментом для всех участников коллектива.

Ферстаппен подчеркнул, что этап в Мельбурне станет для команды настоящей проверкой. Он отметил, что гонщики и инженеры продолжают работать над оптимизацией болида, а также вспомнил, что именно на этой трассе провел свою первую гонку в Формуле 1. По его словам, предстоящий сезон обещает быть особенно интересным.

Айзек Хаджар, в свою очередь, готовится к своему первому гоночному уик-энду в составе Red Bull Racing. Пилот признался, что дебют на столь высоком уровне для него имеет особое значение, и отметил интенсивную подготовку в зимний период. Хаджар подчеркнул уникальность трассы Альберт-парк и выразил уверенность в собственных силах, а также поставил перед собой задачу максимально эффективно работать с командой и быстро адаптироваться к новым требованиям регламента.

Руководитель команды Лоран Мекис выделил важность предстоящего этапа для коллектива. Он напомнил, что в Мельбурне состоится дебют болида RB22, разработанного с учетом новых технических правил, и первой силовой установки Red Bull Ford Powertrains DM-01 в гоночных условиях. Мекис отметил, что создание конкурентоспособного двигателя с нуля — сложнейшая задача, но команда готова к вызовам, которые ожидают их в предстоящем уик-энде.