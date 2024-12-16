Ферстаппен уверен, что титул уже нам не ускользнет

В интервью Viaplay Макс Ферстаппен рассказал о прошедшем сезоне гонок. Пилот поделился своими мыслями о том, как команды готовились к соревнованиям и какое влияние оказала стабильность на результаты.

Ферстаппен выразил удивление тем, что его машина оказалась настолько превосходной в начале сезона. Он признал, что ожидал, что соперники смогут сократить отставание, однако этого не произошло.

Пилот также подчеркнул, что несмотря на успехи, команда не рассчитывала на абсолютную победу в каждой гонке. Ферстаппен отметил, что сезон 2023 года был уникальным, и повторить его было непросто при новом регламенте.

Отвечая на вопрос о возможностях Ландо Норриса стать чемпионом, Макс признал, что у британского гонщика была хорошая машина, но не хватило стабильности для победы в личном зачёте.

Ферстаппен также поделился, что он и Норрис остаются друзьями. Пилоты поддерживают контакт, обмениваются опытом и даже планируют встречу для обмена шлемами.

Макс назвал переломным моментом сезона победу на Гран При Бразилии. Он подчеркнул, что эта победа была важна для команды и дала уверенность в дальнейших успехах.

Завершая беседу, Ферстаппен отметил, что стать чемпионом приносит огромное облегчение. Он подчеркнул, что справляется с негативными эмоциями, перенаправляя их в позитивное русло, что помогает ему оставаться сосредоточенным на гонках и не допускать ошибок.