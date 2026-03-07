Главная Новости Red Bull Racing Ферстаппен, Сайнс и Стролл получили разрешение стартовать
Ферстаппен, Сайнс и Стролл допущены к старту Гран При Австралии Формулы 1, несмотря на неудачу в квалификации и несоблюдение правила 107%.
Фото: F1news.ru

Три пилота, Макс Ферстаппен, Карлос Сайнс и Лэнс Стролл, не смогли показать результат в первой части квалификации Гран При Австралии, не уложившись формально в лимит 107% от лучшего времени сессии.

Команды Red Bull Racing, Williams и Aston Martin направили обращения к стюардам с просьбой разрешить своим гонщикам стартовать в гонке. В отношении Макса Ферстаппена и Карлоса Сайнса было принято положительное решение — им позволили выйти на старт, учитывая их результаты, продемонстрированные в ходе тренировочных заездов.

Лэнс Стролл не показал необходимое время ни в квалификации, ни в тренировках. Тем не менее, стюарды приняли во внимание, что напарник Стролла, Фернандо Алонсо, сумел уложиться в 107%, а также учли опыт Лэнса в Формуле 1. В результате канадский гонщик также получил допуск к старту воскресной гонки.

