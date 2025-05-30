Ферстаппен: У нас не такая простая машина

В этом году команда Red Bull Racing столкнулась с проблемами в начале уик-эндов, однако Макс Ферстаппен смог показать второе время уже на первой тренировке в Барселоне.

Голландский пилот отметил: "Каждую пятницу мы стараемся улучшить наше выступление, но у нас возникают сложности с настройкой машины. Она оптимально работает в узком диапазоне, и нам необходимо понять, как двигаться дальше".

Первая тренировка в пятницу прошла успешно, команда показала хороший темп, однако важно не переоценивать результаты. Известно, что болид Red Bull не идеально себя ведет на низких скоростях и в условиях городских трасс, и это не предвещает изменений даже после этапа в Барселоне.