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Ферстаппен: Скорость соответствует результату случившегося

Макс Ферстаппен стартует третьим, проиграв McLaren в квалификации. Юки Цунода показал последнее время и завершил борьбу досрочно. Ферстаппен готов к гонке, несмотря на нехватку скорости.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
31.05.2025, 18:31·2 мин
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Фото: F1news.ru

В финале квалификации Макс Ферстаппен показал идентичное время Джорджу Расселлу - 1:11.848 секунды. Однако, благодаря тому, что гонщик из команды Red Bull Racing проехал круг быстрее, он занял третью позицию старта на предстоящей гонке.

Квалификация оказалась очень сложной для Юки Цуноды, который показал самое медленное время и преждевременно завершил участие в сессии.

Макс Ферстаппен заявил: «Нам не хватает скорости по сравнению с McLaren на протяжении всего уик-энда. Учитывая это обстоятельство, мы показали хороший результат. Третье место соответствует нашим возможностям».

«Сражение за позиции за McLaren - дело трудное из-за высокой конкуренции, поэтому мне пришлось выжать все силы из машины. Сцепление с трассой было хорошим, несмотря на повышенную температуру», - добавил гонщик.

«Завтра нам предстоит посмотреть, что удастся добиться. Я не думаю, что нужно что-то изменять в автомобиле перед стартом гонки. К сожалению, нам не хватило скорости для борьбы за первую позицию».

«Сложно будет обогнать McLaren в гонке, но я сделаю все возможное. Завтра увидим, какие у нас будут результаты», - завершил Ферстаппен.

Новость дополняется.

Источник

Макс Ферстаппен (226)Юки Цунода (103)Red Bull Racing (429)

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