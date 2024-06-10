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Ферстаппен: Проблемы с двигателем RB20 серьезно влияют на нас

После триумфальной победы на Гран При Канады Макс Ферстаппен увеличил отрыв в личном зачете над Шарлем Леклером до 56 очков.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
10.06.2024, 21:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

После триумфальной победы на Гран При Канады Макс Ферстаппен увеличил отрыв в личном зачете над Шарлем Леклером до 56 очков. На пресс-конференции гонщик команды Red Bull Racing подвел итоги уик-энда, отметив, что исправление проблем с атакой поребриков позволит им значительно увеличить скорость машины.

Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от гонки, отметив, что ситуация на трассе была сложной из-за переменчивых условий. Он отметил, что несмотря на стресс и опасность ошибиться, гонка приносила удовольствие, но не хотел бы видеть подобные условия слишком часто.

Гонщик рассказал, что оставался максимально сосредоточенным в кокпите, уделяя внимание состоянию трассы и принимая правильные решения в сотрудничестве с командой. Он отметил, что автомобиль безопасности в этот раз сыграл в их пользу, но такова природа гонок.

На вопрос о следующем этапе в Барселоне Ферстаппен выразил надежду на улучшение ситуации. Он подчеркнул, что необходимо решить проблемы с поребриками, так как это серьезно влияет на производительность машины. Гонщик уверен, что команда сможет улучшить ситуацию, не затрагивая другие аспекты болида.

Ферстаппен отметил, что борьба в Кубке конструкторов становится все более напряженной. Он подчеркнул важность набора очков в каждой гонке, чтобы сохранять лидирующие позиции. Гонщик выразил уверенность в том, что команда продолжит работать над улучшением машины и в скором времени сможет показывать такие же высокие результаты, как в начале сезона.

Источник

Макс Ферстаппен (55)Pirelli (16)

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