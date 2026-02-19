Ферстаппен: «Впереди ещё много вопросов»

В четверг на тестах в Бахрейне пилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен провел полный день за рулем новой машины своей команды, преодолев наибольшее количество кругов среди всех участников сессии.

В первой половине дня Ферстаппен проехал 56 кругов, а после обеденного перерыва добавил еще 83 круга. Лучший результат голландца составил 1:33,162, что позволило ему занять третью строчку в итоговом протоколе дня.

По словам самого Макса Ферстаппена, команда специально сфокусировалась на работе с темпом на длинных сериях кругов. Он отметил, что накануне инженеры внесли корректировки в настройки болида, что положительно сказалось на общей работе и позволило двигаться в нужном направлении. Пилот подчеркнул, что одним из ключевых моментов стало то, что ему удалось провести полный день за рулем новой модели R22.

Ферстаппен обратил внимание на специфику новых шин, назвав их очень капризными. По его мнению, команде еще предстоит проделать значительный объем работы, чтобы полностью разобраться в их поведении.

В пятницу, как отметил пилот, вместе со своим напарником они планируют проехать максимальное количество кругов, чтобы получить как можно больше информации о машине перед отправлением на этап в Мельбурн.