Ферстаппен выразил желание покататься в Ле-Мане с этим человеком

Макс Ферстаппен выразил желание принять участие в гонках «24 часа Ле-Мана» и поделился, с кем бы он хотел составить команду для участия в этом легендарном марафоне.

Он назвал Ника де Вриза, опытного гонщика, завоевавшего титулы в различных категориях и сейчас выступающего в WEC за команду Toyota.

«Ник де Вриз – один из гонщиков, которого я определённо хотел бы видеть в такой команде, – подчеркнул Макс. – Когда гонщик умеет ездить очень быстро, и при этом он очень лёгкий, то это, конечно, замечательно!»

Также Ферстаппен поделился, что с Фернандо Алонсо они шутят насчет участия в Ле-Мане вместе, и это было бы просто потрясающе.

Фернандо Алонсо уже дважды становился победителем Ле-Мана вместе с Toyota, поэтому его опыт был бы бесценен для любой команды.

Однако, поскольку им было предложено назвать четырех гонщиков для состава команды, Макс выразил желание включить в этот список своего отца, также опытного гонщика в гонках на выносливость.

«Я продолжаю говорить отцу, что мы должны когда-нибудь проехать эту гонку вместе, – сказал Макс. – Он не хочет, но я бы всё равно включил его в состав команды. Не сомневаюсь, мы бы весело провели эту неделю в Ле-Мане!»