Топ-5 лучших гонщиков в истории по мнению Ферстаппена

В интервью DAZN Макс Ферстаппен назвал свою пятёрку лучших гонщиков в истории…

Макс Ферстаппен: «Что бы я ни сказал, все будут это комментировать и многие не согласятся.

Но я назову Михаэля Шумахера, Айртона Сенну, Фернандо Алонсо, Льюиса Хэмилтона и Хуана-Мануэля Фанхио. Почему я не включил себя? Потому, что это гонщики старой школы, а я ещё молод.

В какую эпоху я бы хотел выступать? Меня устраивает то, что у меня есть сейчас, но может быть я бы выбрал начало 2000-х, просто из-за звука двигателя».