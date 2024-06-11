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Топ-5 лучших гонщиков в истории по мнению Ферстаппена

В интервью DAZN Макс Ферстаппен назвал свою пятёрку лучших гонщиков в истории… Макс Ферстаппен: «Что бы я ни сказал, все будут это комментировать и многие не согласятся.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
11.06.2024, 13:41·1 мин
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Фото: F1news.ru

В интервью DAZN Макс Ферстаппен назвал свою пятёрку лучших гонщиков в истории…

Макс Ферстаппен: «Что бы я ни сказал, все будут это комментировать и многие не согласятся.

Но я назову Михаэля Шумахера, Айртона Сенну, Фернандо Алонсо, Льюиса Хэмилтона и Хуана-Мануэля Фанхио. Почему я не включил себя? Потому, что это гонщики старой школы, а я ещё молод.

В какую эпоху я бы хотел выступать? Меня устраивает то, что у меня есть сейчас, но может быть я бы выбрал начало 2000-х, просто из-за звука двигателя».

Источник

Макс Ферстаппен (56)

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