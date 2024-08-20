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Ферстаппен надеется на борьбу за победу.

Предстоящий Гран При Нидерландов станет юбилейным для Макса Ферстаппена – его двухсотым стартом в Формуле 1.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
20.08.2024, 18:01·2 мин
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Фото: F1news.ru

Предстоящий Гран При Нидерландов станет юбилейным для Макса Ферстаппена – его двухсотым стартом в Формуле 1. По словам команды Red Bull Racing, он станет 23-м гонщиком, достигшим данного показателя, будучи при этом самым молодым: Макс запустит свой болид на домашнем этапе в Зандфорте в возрасте 26 лет и 330 дней.

«Летний перерыв был приятным времяпрепровождением в кругу семьи и друзей, и теперь я готов вернуться к работе во второй части сезона», - отметил Макс Ферстаппен.

Голландец также подчеркнул особенную атмосферу и поддержку болельщиков на своей домашней гонке, назвав трассу в Зандфорте отличной, хотя и небольшой по размерам.

«Будем надеяться, что после перерыва мы станем ещё сильнее. Продолжаем готовиться к предстоящему уик-энду и надеемся на борьбу за победу», - добавил гонщик Red Bull Racing.

Летний отдых также оказался важным этапом для Серхио Переса. Мексиканец провел его дома со своей семьей и считает, что смог полностью восстановиться перед второй половиной чемпионата.

«Знаю, что всем в команде был нужен этот отдых после насыщенной гоночной программы. Встреча с семьей инженера Хью вдохновителен, у меня радостные новости. Атмосфера на базе Red Bull Racing также придает боевой настрой», - поделился Перес.

Серхио Перес отметил, что уходящий временно в декретный отпуск Хью будет заменен на уик-энде другим инженером по имени Вуди. Мексиканец уверен, что команда готова к вызовам, которые подготовились к предстоящим этапам сезона.

Источник

Макс Ферстаппен (103)Red Bull Racing (198)Серхио Перес (77)

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