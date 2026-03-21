Ферстаппен: На этой трассе многое зависит от удачи с трафиком

Экипаж Макса Ферстаппена начал четверочасовую гонку на знаменитой трассе «Северная петля» Нюрбургринга с первой стартовой позиции. Этот этап является частью подготовки четырехкратного чемпиона мира к участию в легендарном марафоне «24 часа Нюрбургринга», который пройдет в мае. Для допуска к основному соревнованию Максу требуется успешно завершить один из этапов серии NLS (Nürburgring Langstrecken-Serie), и сегодняшний день стал важным шагом к этой цели.

Утром команда Ферстаппена провела полуторачасовую тренировочную сессию. Вместе с Дани Хункаделлой и Жюлем Гуноном Макс сосредоточился на отработке пит-стопов, а также совместной смене пилотов. Во время финальной части квалификации именно Ферстаппен показал лучший круг дня, что позволило экипажу завоевать поул.

Экипаж под номером 3, выступающий за Winward Racing на автомобиле Mercedes AMG GT3, участвует в категории SP9 Pro, где заявлено 26 машин. Всего же в гонке стартовали 132 автомобиля, представляющие десять различных классов. Несмотря на внушительную длину круга — 20,832 километра, плотный трафик становится важным фактором, влияющим на результат.

Макс Ферстаппен отметил важность удачи на этом треке, особенно в отношении трафика: «На этой трассе всегда важно, чтобы тебе повезло с трафиком, и на моём круге в этом плане всё было не так уж плохо! Машина производит хорошее впечатление, хотя, конечно, в плане работы с ней мне нужно накопить побольше опыта. Но должен сказать, что сегодня светит солнце, и меня это очень радует.»

Спортсмен также выразил удовольствие от пилотирования автомобилей класса GT3: «Мне нравится пилотировать машины класса GT3, я видел немало 24-часовых гонок на этой трассе, и в этом году собираюсь сам проехать такую, ведь за рулём машины на «Северной петле» Нюрбургринга испытываешь совершенно особые ощущения».

На данный момент, старт гонки уже дан, а лидерство удерживает экипаж №16 на Audi RS8 GT3 Evo II. Макс Ферстаппен занимает вторую позицию, отставая от лидера менее чем на четыре десятых секунды.