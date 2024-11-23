Ферстаппен: Антикрыло ставит нас в невыгодное положение на двух гонках

Команда Red Bull решила не использовать заднее антикрыло с низкой прижимной силой на этапах в Монце и Лас-Вегасе. Это решение было вызвано ограничениями бюджета.

Макс Ферстаппен отметил, что отсутствие данного элемента на машине нуждается в пересмотре. По мнению гонщика, использование заднего антикрыла с меньшей прижимной силой или иного типа могло бы быть более эффективным.

Ферстаппен подчеркнул, что хоть у команды и остался только один сезон с текущими правилами, потери на двух этапах в виде пятого места говорят о необходимости изменений.

Главные проблемы возникают в поворотах и на участках с прямыми участками из-за уступа при использовании текущего заднего антикрыла.

Макс также отметил, что в условиях квалификации команда сделала все возможное, чтобы показать наилучший результат, но не смогла превзойти пятое место. Гонщик добавил, что успех в гонке имеет для него большее значение, нежели результаты квалификации.