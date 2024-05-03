Ферстаппен выразил желание сохранить в команде Ньюи

Макс Ферстаппен прокомментировал новость о предстоящем уходе Эдриана Ньюи из Red Bull Racing, подчеркнув, что каждый вправе делать то, что считает нужным.

Макс Ферстаппен отметил, что, конечно, он предпочел бы, чтобы Эдриан остался, но важно делать то, что больше всего устраивает конкретного человека. Он подчеркнул, что в мире Формулы 1 важно самому заботиться о собственных интересах, принимать решения, ориентируясь на себя и свою семью.

Касаясь возможного ухода из Red Bull Racing при привлекательном финансовом предложении от конкурирующих команд, Ферстаппен отметил, что для него главное – не деньги, а наличие быстрой машины и благоприятной рабочей атмосферы.

«Мне важно то, что уже есть у меня в этой команде. Когда у вас есть машина, которая является самой быстрой, это облегчает принятие решений. Пока все устраивает меня – атмосфера, быстрая машина – ясно, какие шаги предпринимать», - подчеркнул гонщик.

Ферстаппен также отметил важную роль специалистов, работающих в команде, их значительный вклад в успех команды и создание быстрой машины. Гонщик выразил доверие в специалистов и уверенность в продолжении успешного сотрудничества.