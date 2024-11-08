Ферстаппен и Норрис больше не участвуют в одной команде на гонках

Макс Ферстаппен и Ландо Норрис ранее делили один и тот же воздушный транспорт для поездок на гонки, но соперничество за титул привело к изменениям в их отношениях. По словам бывшего гонщика и комментатора Ральфа Шумахера, они больше не путешествуют вместе.

«Макс и Ландо больше не летают вместе, хотя раньше постоянно это делали, и я не знаю, остаются ли они по-прежнему друзьями или уже нет», - отметил Шумахер в интервью formel1.de.

Это вполне логично, поскольку борьба за чемпионский титул и постоянные схватки на трассе могут нарушить дружеские отношения.

Недавние высказывания Ландо Норриса о Максе Ферстаппене, возможно, также не способствовали улучшению обстановки между гонщиками. После Гран При Бразилии британец заявил, что успех Макса обусловлен везением, а не мастерством.

Однако в Нидерландах, на родине Ферстаппена, с такими словами не согласились. «На самом деле, успех был обусловлен стратегическим выбором с элементом риска, который, тем не менее, оказался удачным», - подчеркнул Том Коронель, опытный голландский гонщик, в интервью De Telegraaf.