Главная Новости Ральф Шумахер Ферстаппен и Норрис больше не участвуют в одной команде на гонках
Новости

Ферстаппен и Норрис больше не участвуют в одной команде на гонках

Макс Ферстаппен и Ландо Норрис ранее делили один и тот же воздушный транспорт для поездок на гонки, но соперничество за титул привело к изменениям в их отношениях.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
08.11.2024, 10:41·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Макс Ферстаппен и Ландо Норрис ранее делили один и тот же воздушный транспорт для поездок на гонки, но соперничество за титул привело к изменениям в их отношениях. По словам бывшего гонщика и комментатора Ральфа Шумахера, они больше не путешествуют вместе.

«Макс и Ландо больше не летают вместе, хотя раньше постоянно это делали, и я не знаю, остаются ли они по-прежнему друзьями или уже нет», - отметил Шумахер в интервью formel1.de.

Это вполне логично, поскольку борьба за чемпионский титул и постоянные схватки на трассе могут нарушить дружеские отношения.

Недавние высказывания Ландо Норриса о Максе Ферстаппене, возможно, также не способствовали улучшению обстановки между гонщиками. После Гран При Бразилии британец заявил, что успех Макса обусловлен везением, а не мастерством.

Однако в Нидерландах, на родине Ферстаппена, с такими словами не согласились. «На самом деле, успех был обусловлен стратегическим выбором с элементом риска, который, тем не менее, оказался удачным», - подчеркнул Том Коронель, опытный голландский гонщик, в интервью De Telegraaf.

Источник

Ральф Шумахер (16)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Статьи

Почти 800 миллионов долларов — состояние тройки богатейших пилотов Формулы-1

Редакция·25.10.2024
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация