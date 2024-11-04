Ферстаппен оценил эту гонку как одну из лучших.

Макс Ферстаппен одержал свою 62-ю победу в карьере в Сан-Паулу, но эта гонка стала одной из самых сложных в его практике. Прошло более четырёх месяцев с момента предыдущей победы пилота. Однако сам Ферстаппен утверждает, что эта гонка войдёт в десятку его лучших достижений в Формуле 1.

На вопрос о том, считает ли он эту победу одной из лучших, Макс ответил, что пережил самые разные эмоции за этот день. Начиная с ярости в гараже и заканчивая радостью от победы. Стартовав с 17-й позиции, он ощущал, что обгонять будет крайне сложно.

Ферстаппен отметил, что команда принимала правильные решения на стратегическом уровне, несмотря на сложные условия. Он подчеркнул, что гонка была долгой и требовала сохранения спокойствия.

Браво Макс Ферстаппен! 17 самых быстрых кругов за гонку, из которых пять - подряд. Пилот Red Bull рассказал, что в момент обгона Окона он почувствовал уверенность в своих силах. Удачно сохраняя шины и сосредотачиваясь, он сумел одержать победу в гонке с переменчивыми условиями.

Макс подчеркнул, что сталкиваться с подобной воды на трассе, похожей на гидроцикл, особенно сложно. Он также выразил благодарность команде за смелость и спокойствие, подчеркнув важность титульной победы в такой гонке.

После долгой серии неудач, Ферстаппен преодолел сложности и вернулся на вершину. Он подчеркнул, что важно оставаться в борьбе за чемпионство без лишних рисков. Пилот прокомментировал решающий момент сезона и подчеркнул важность нормального проведения гонок, несмотря на увеличение отрыва в личном зачёте.

Ферстаппен признал, что долгожданная победа имеет ключевое значение для команды. Он выразил признательность за упорство и стойкость в борьбе за улучшение машины. Макс выразил уверенность в будущих победах на более подходящих трассах.

Пилот выразил мнение, что гонка в Бразилии стала одной из лучших в его карьере. Он уточнил, что значимость победы выше, чем в 2016 году, ведь ставки сейчас намного выше. Ферстаппен подчеркнул важность более сдержанного подхода в сложных условиях.

Ответив на вопрос о состоянии трассы после продолжительного дождя, Макс отметил, что поверхность осталась крайне неровной и опасной для гонок на высоких скоростях. Пилот подчеркнул важность улучшения условий для участия в заездах будущего года.