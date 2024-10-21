Ферстаппен рассказал, что борьба с Норрисом приносила удовольствие.

После завершения Гран При в Остине Макс Ферстаппен рассказал о трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться в течение уик-энда...

Вопрос: Макс, ваш путь на подиум был довольно сложным. Начнем с обсуждения темпа вашего болида. Как вы оцениваете прогресс RB20 на этапе в Остине?

Макс Ферстаппен: Гонка оказалась для нас более трудной, чем спринт в субботу. У нас возникли сложности с балансом и сцеплением, из-за чего у меня были проблемы с торможением и поворотами. Я быстро почувствовал, что нам не удастся победить на этой трассе.

Мы выбрали оптимальную стратегию и ожидали финиша, когда вдруг возник Ландо за моей спиной. Мы провели несколько занимательных поединков. Это было увлекательно!

Вопрос: В начале гонки инженер проинформировал вас о проблеме, над которой команда поработает на пит-стопе. Что за проблема была?

Макс Ферстаппен: Я не вникал в детали. Моя задача была сконцентрироваться на трассе.

Вопрос: У вас было два поединка с Ландо. Первый произошел в первом повороте первого круга. Поделитесь впечатлениями...

Макс Ферстаппен: Первый поворот очень широкий, и там есть место для атаки как с внутренней, так и с внешней стороны. Я выбрал вариант снаружи, но, к сожалению, не удалось опередить. Начав со второй позиции, я и завершил первый круг на втором месте, с Шарлем впереди. Позже он смог оторваться, и я сосредотачивался на своей гонке.

Вопрос: Когда в конце гонки Ландо, находясь на более свежих шинах, приблизился к вам, вы были уверены, что сможете удержать позицию?

Макс Ферстаппен: Я сделал все возможное. Баланс машины был неидеален, что мешало мне проводить атаки в поворотах. Ландо серьезно давил, однако на этой трассе много мест, где можно атаковать и защищаться. Здесь отличные возможности для борьбы.

Вопрос: Как вы относитесь к ситуации на 12-м повороте за четыре круга до финиша, когда Ландо опередил вас с внешней стороны?

Макс Ферстаппен: Считаю, что здесь все очевидно: выезжать за пределы трассы запрещено. Меня тоже за это наказывали здесь, кажется, в 2017 году. Тогда я также потерял шанс на подиум. Я просто сохранял спокойствие и старался довести гонку до финиша, что было непросто с такими шинами и данными обстоятельствами. Честно говоря, мне понравилась наша борьба.

Вопрос: Много гонщиков получили штрафы за выезды на 12-м повороте. Есть ли какое-то решение на будущее? Может быть, введение гравийных ловушек поможет?

Макс Ферстаппен: Возможно, но нужно учитывать и мнение мотогонщиков, которые также соревнуются на этой трассе, и гравий для них не подходит. Кроме того, следует помнить о трек-днях для любителей. Сложно найти решение, которое устроило бы всех.

Вопрос: Вы рады, что смогли увеличить отрыв в общем зачете?

Макс Ферстаппен: Конечно, это хорошо, но я надеялся на лучший результат в этой гонке. Нам нужно проанализировать все аспекты и понять, почему наш выступление оказалось ниже ожиданий. Пока у меня нет ответа на это вопрос.