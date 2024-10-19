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Ферстаппен перестал бойкотировать пресс-конференции

После скандальной ситуации с участием Макса Ферстаппена на официальной пресс-конференции FIA в Сингапуре, где гонщика Red Bull Racing наказали за использование нецензурной лексики, спортсмен принял решение воздерживаться от участия в данных
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
19.10.2024, 23:41·1 мин
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Фото: F1news.ru

После скандальной ситуации с участием Макса Ферстаппена на официальной пресс-конференции FIA в Сингапуре, где гонщика Red Bull Racing наказали за использование нецензурной лексики, спортсмен принял решение воздерживаться от участия в данных мероприятиях.

Однако, во время спринтовой гонки в Остине, Макс сменил свое решение и ответил на вопросы ведущего Тома Кларксона, а затем дал интервью журналистам. На вопрос о возобновлении участия в пресс-конференциях, гонщик лишь улыбнулся и заявил: "Нет, я просто хороший парень!"

Источник

Макс Ферстаппен (130)

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