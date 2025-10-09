Ferrari сохранит великолепный V12 и сделает его ещё мощнее

Компания Ferrari официально подтвердила, что ее легендарный атмосферный двигатель V12 сохранит свое место в модельном ряду. Мотор будет совершенствоваться, чтобы соответствовать современным экологическим стандартам, а также, возможно, демонстрировать еще большую мощность.

Об этом заявил руководитель отдела исследований и разработок Ferrari Эрнесто Ласаландра во время конференции Capital Markets Day 2025. Он также подчеркнул, что мощные двигатели V6 с двойным турбонаддувом и V8 будут адаптированы под требования по выбросам.

Ласаландра отметил: “The internal combustion [engine] has always been part of our DNA. We will continue to offer them across our product portfolio and bring innovations onto V6, V8 and V12 engines, by keeping on increasing the specific power [output].”



Фото: autoexpress

Показатель удельной мощности, о котором идет речь, отражает соотношение выдаваемой мощности двигателя к его массе. Таким образом, Ferrari может оптимизировать свои силовые установки, чтобы повысить их отдачу, либо добиться прежних характеристик при меньшем объеме. Точные детали обновлений компания пока не раскрывает.

Согласно информации, представленной на схеме из доклада Ласаландры, в ближайшие годы для двигателей V8 и V12 предусмотрено незначительное увеличение удельной мощности. Однако V6, который используется в победившем в Ле-Мане болиде 499P и новом гиперкаре F80, ожидает заметный скачок в эффективности.