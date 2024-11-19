Ferrari планирует представить несколько новинок на этапе в Лас-Вегасе.

За три этапа до завершения текущего сезона команда Ferrari отстает от McLaren на 36 очков в борьбе за лидерство в общекомандном зачете. Итальянский гигант планирует догнать соперника и привезет несколько инноваций на предстоящий этап в Лас-Вегасе.

Основное внимание будет уделено новой спецификации днища SF-24, которую пилоты Шарль Леклер и Карлос Сайнс испытают на первых двух тренировках. Инженеры команды надеются, что обновленное днище поможет снизить нежелательные колебания машины на прямых участках трассы. Кроме того, тестирование позволит оценить соответствие данных, полученных в аэродинамическом тоннеле, реальным условиям гонки, что облегчит выбор оптимальной конфигурации днища для будущего проекта 677 – болида сезона 2025 года.

В рамках тренировок Леклер и Сайнс также протестируют новую версию переднего антикрыла. В случае успешных испытаний, нововведение будет использовано в оставшихся сессиях уик-энда.

Что касается заднего антикрыла, то на гоночных болидах Ferrari в Лас-Вегасе будет установлена та же спецификация, что и на этапах в Спа и Монце.