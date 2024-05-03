Ferrari представила модели 12Cilndri и 12Cilndri Spider с двигателем V12 мощностью 819 лошадиных сил.

Итальянская автомобильная компания Ferrari официально представила новую модель 12Cilndri, которая стала преемницей знаменитого 812 Superfast, а также его Spider-версию. Автомобили получили мощный 12-цилиндровый двигатель внутреннего сгорания.

Основой для Ferrari 12Cilndri и 12Cilndri Spider послужил 6,5-литровый двигатель, который является эволюцией фирменного мотора Ferrari F140 V-12, представленного более двадцати лет назад на модели Ferrari Enzo. Новое сердце развивает внушительные 819 л.с. и 678 Нм крутящего момента.

Помимо двигателя, автомобили оснащены восьмиступенчатой трансмиссией с двойным сцеплением, обеспечивающей более быстрые переключения передач на 30% по сравнению с предыдущей моделью Ferrari 812. Разгон до 100 км/ч занимает всего 2,9 секунды у Ferrari 12Cilndri, а Spider-версия делает это немного медленнее, за 0,05 секунды больше. Максимальная скорость новинок превышает 340 км/ч.

Дизайн Ferrari 12Cilndri приоткрывает ностальгические элементы культовой Daytona 365 GTB/4 с острыми фарами и глянцево-черной вставкой между ними. По размерам автомобиль немного превышает 812 Superfast, но имеет более короткую колесную базу.

Цена на новый Ferrari 12Cilndri не оставляет сомнений в его премиальном статусе – стартовая цена варьируется от 395 тыс. евро (примерно 5 млн рублей) за купе до 435 тыс. евро (примерно 5,5 млн рублей) за кабриолет Spider.

Аналитики также обратили внимание на финансовый успех компании Ferrari, утверждая, что итальянский производитель зарабатывает с каждого проданного автомобиля в несколько раз больше, чем крупнейшие конкуренты, такие как BMW и Mercedes-Benz.