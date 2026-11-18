Ferrari не намерена испытывать на тренировках оставшихся Гран При решения, предназначенные для машины следующего сезона, на SF-26.

Команда завершила работу над обновлением SF-26, представив четвертый и последний пакет доработок на Гран При США в Остине. Теперь Ferrari полностью сосредоточена на машине 2027 года, которая пока носит кодовое название «проект 679».

Во время гоночных уик-эндов Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер по-прежнему будут стремиться максимально раскрыть возможности SF-26. При этом технический отдел под руководством Лоика Серра сосредоточил все внимание на «проекте 679». Новая машина настолько отличается от SF-26, что детали этих автомобилей несовместимы.