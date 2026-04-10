Ferrari и Pirelli продолжают испытания шин

В пятницу на автодроме Фьорано продолжились испытания новых шин Pirelli для сезона 2027 года. Специалисты Ferrari продолжили работу над тестированием прототипов промежуточных и дождевых покрышек на специально подготовленной влажной трассе.

В первый день испытаний к работе приступил Льюис Хэмилтон. Как сообщила пресс-служба Pirelli, британский гонщик проехал на треке 142 круга. В ходе сессии Хэмилтон опробовал различные версии дождевых и промежуточных шин на искусственно смоченном асфальте. Его лучший результат составил 1:01.031.

Первоначально планировалось, что за руль болида в течение двух дней поочередно сядут Хэмилтон и Шарль Леклер. Однако уже в пятницу утром пресс-служба Ferrari объявила, что семикратный чемпион мира вновь выйдет на трассу и продолжит работу с тестовой программой шин.