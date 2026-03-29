«У Ferrari есть социальная ответственность, британским автопроизводителям стоит последовать их примеру»

Среди всех автопроизводителей, которые мне довелось посетить, небольшая компания с удивительно уютной, почти деревенской атмосферой выделяется своей самобытностью, стилем и непревзойденным классом.

Приглашение в штаб-квартиру и на завод Ferrari в Маранелло стало для меня настоящей честью. Не менее впечатлило теплое и радушное приветствие на месте. В числе самых ярких моментов визита — индивидуальная экскурсия по резиденции Энцо Феррари, сохранившейся в первозданном виде, с видом на закрытую тестовую трассу, где я стал свидетелем демонстрационного заезда болида Формулы-1, управляемого тест-пилотом Ferrari. Кроме того, я пообедал в заводской столовой Ristorante Cavallino, которая заслуженно отмечена звездой Мишлен, а также с благодарностью принял приглашение испытать любой автомобиль с конвейера по своему выбору. Можно сказать, это был один из лучших трудовых дней в моей жизни.

В настоящее время компания переживает относительно спокойный период как в производстве дорожных автомобилей, так и на гоночном фронте. Из-за событий на Ближнем Востоке и вокруг Ирана некоторые поставки в этот регион были вынужденно отложены. Еще одним временным испытанием стало отмена гонок Формулы-1 в Саудовской Аравии и Бахрейне по причинам безопасности и обеспечения порядка.

Однако эти обстоятельства не мешают Ferrari расширять свою деятельность. Компания начинает осваивать новые направления, в том числе в области здравоохранения и социальной помощи. Производство дорожных автомобилей, автоспорт, развитие бренда, выпуск фирменной продукции и другие направления по-прежнему остаются ключевыми. Но теперь, с этого месяца, штаб-квартира Ferrari выполняет и новую функцию — здесь открыт диагностический центр, который теперь обслуживает не только автомобили, но и людей.