Ferrari GTO получает современные шины десятилетия спустя завершения производства

После того как модели F40, F50, Enzo и LaFerrari получили новую резину, их предшественнику теперь также предлагают новые шины Pirelli. На заказной комплект Cinturato P7 рассчитана ограниченная аудитория, поскольку GTO является самым редким из флагманских суперкаров Ferrari. Было выпущено всего 272 единиц между 1984 и 1987 годами. Верно, новые шины для автомобиля, который вышел из производства почти 40 лет назад.

Изначально созданный для раллийных автомобилей WRC 1974 года, Cinturato P7 был первой в истории Pirelli шиной с ультра-низким профилем и через пару лет стал доступен для дорожных моделей. Для GTO резина доступна в оригинальном размере: 225/50 R16 спереди и 265/50 R16 сзади.

Фото: Motor1.com

Дополнительные изображения за пределами основного фото не были предоставлены, но мы знаем, что шины имеют стилистику времен прошлого, как и другие продукты из линейки Collezione. В интервью с Motor1 инженер-руководитель программы Collezione в Pirelli Эмануэле Ванцетти сказал, что новые шины "на 100 процентов соответствуют оригинальному виду, но также, насколько это возможно, соответствуют оригинальной управляемости и стилю вождения".

Упоминаний о цене нет, но если у вас есть GTO в гараже, деньги не проблема.

Для F40, произведенного в немного более чем 1 300 экземпляров, Pirelli продает специальный комплект P Zero размером 245/40 R17 спереди и 335/35 R17 сзади. Почти так же редкий, как и 288 GTO, F50 был собран в 349 единиц и те, кто имеет счастье владеть одним, могут купить новый набор шин P Zero Corsa (245/35 R18 и 335/30 R18).

Ограниченный 400 экземплярами, Enzo также совместим с комплектом P Zero Corsa, но шины больше, 245/35 R19 спереди и 345/35 R19 сзади. Самые новые флагманские суперкары Ferrari, LaFerrari и ее открытая версия Aperta, оснащены шинами P Zero Corsa Asimmetrico 2. Этот электрифицированный флагман изначально был ограничен 499 машинами, но 500-й автомобиль был изготовлен и продан на аукционе для помощи пострадавшим от землетрясения в Италии в 2016 году.

Мы можем быть неделями впереди от нового флагмана Ferrari. Слухи говорят, что модель с внутренним кодовым именем "F250" скоро дебютирует с ультра-мощным гибридным V-6. Если верить отчетам, будет выпущено 599 купе и 199 кабриолетов, а также жесткая версия XX, ограниченная 30 единицами.

Будущий лидер Ferrari будет конкурировать с недавно представленным McLaren W1 и возможной серийной версией Porsche Mission X, создавая так называемую Святую Троицу. Это не будет совсем таким же, как тройка LaFerrari/P1/918 Spyder, поскольку новый Porsche будет полностью электрическим.