Тайны Ferrari Elettrica раскрыты: первый электрокар Ferrari появится менее чем через год

Обратный отсчёт до премьеры первого электрического автомобиля Ferrari уже начался. Самая обсуждаемая новинка итальянского бренда должна впервые появиться на мировой сцене летом 2026 года.

Появление этого автомобиля станет результатом более чем десятилетней работы Ferrari над технологиями электрификации. Свой путь в этом направлении компания начала ещё в 2009 году в Формуле-1, после чего представила молниеносно быстрые гибридные супер-кары. Теперь же эволюция инженерной мысли приводит к выпуску первого электромобиля марки.

Первенец с электрическим приводом, который будет носить знаменитую эмблему с гарцующим жеребцом, сейчас известен под условным именем Ferrari Elettrica. Глубокого смысла или исторической отсылки в этом названии искать не стоит — по-итальянски оно просто означает «электрическая». Официальное имя автомобиля пока держится в секрете.

Как стало известно, настоящее название новинки Ferrari объявит только в следующем году. До этого момента компания планирует показать интерьер Elettrica, каким бы ни было её итоговое имя. Тем временем, чтобы подогреть интерес, производитель позволил ознакомиться с ключевыми технологическими решениями, которые скрыты внутри электрокара.

В традициях Ferrari практически все детали будут собственного производства. Основные узлы и агрегаты для Elettrica разрабатывались инженерами на заводе в Маранелло, а сборка также будет осуществляться силами компании. В Ferrari подчёркивают, что это позволит обеспечить уникальные характеристики и высочайший уровень производительности, которыми традиционно славится марка.