Фернандо Алонсо: Получить очки в спринте будет непросто

Оба гонщика команды Aston Martin покинули борьбу во второй части квалификации к спринту из-за нарушения правил трассы. Их результаты были аннулированы из-за выезда за пределы трассы, что стало причиной их неудачи.

Лэнс Стролл финишировал на 13-й позиции и поделился мнением: "В первой части квалификации всё было в порядке, однако во второй части стало сложнее контролировать автомобиль. Результат был аннулирован из-за нарушений трассы. Нам предстоит внимательно проанализировать данные, чтобы оптимизировать новые настройки, которые мы применили. Я думаю, что в плане скорости мы где-то находимся на том же уровне, что и в предыдущие гонки этого сезона".

Фернандо Алонсо, финишировавший на 14-й позиции, отметил: "Мы планировали провести эксперименты с настройками машины и внесли определенные изменения перед квалификацией. К сожалению, это не оказалось достаточно для прохода в финальный отрезок квалификации, к тому же у нас было несколько отмененных кругов. Вечером мы проанализируем влияние этих изменений и нововведений, чтобы понять, какие действия нам следует предпринять в спринте. Для заработка очков нам придется постараться, но мы соберем максимум информации".