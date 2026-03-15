Фернандо Алонсо: «Вибрация была намного сильнее, чем раньше»

В Шанхае у команды Aston Martin воскресная гонка Гран-при завершилась неудачно — оба гонщика не добрались до финиша. Опытный Фернандо Алонсо был вынужден прекратить участие на 33-м круге из-за резкой вибрации, а Лэнс Стролл сошёл еще раньше — спустя всего девять кругов дистанции.

Фернандо Алонсо отметил, что старт гонки вновь доставил ему удовольствие. По словам гонщика, именно на начальных этапах дистанции болид демонстрировал свои сильные стороны, позволив ему подняться на десятое место. Однако уже после 20-го круга нарастала вибрация, которая со временем стала настолько сильной, что у Алонсо начали неметь руки. В этот момент он отставал от лидера почти на круг, и было принято решение прекратить борьбу.

Алонсо обратил внимание, что столь интенсивная вибрация в руле возникла впервые за весь уик-энд, и подчеркнул необходимость выяснить причины произошедшего. Пилот добавил, что для решения возникших проблем потребуется больше времени, но пообещал, что через две недели команда вернется в борьбу на трассе в Японии.

Лэнс Стролл, в свою очередь, прокомментировал свой сход во время заезда. По его словам, техника подвела его на входе в первый поворот, и автомобиль неожиданно заглох. Первоначальная версия команды — неполадки с аккумулятором. Гонщик подчеркнул, что несмотря на итог гонки, команда смогла преодолеть больше кругов по ходу уик-энда, собрать важные данные и больше узнать о поведении машины и силовой установки. Это главный положительный момент, который, по его мнению, остался после этапа в Китае.

Стролл добавил, что впереди у коллектива много работы во всех направлениях. Он отметил непростой период, через который сейчас проходит команда, но выразил уверенность в большом потенциале Aston Martin и сплоченности внутри коллектива.