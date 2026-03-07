Фернандо Алонсо: Важно не допускать чрезмерного риска в гонке

Фернандо Алонсо едва не пробился во вторую часть квалификации Гран При Австралии, но по итогам сессии занял семнадцатую позицию. Испанский пилот отметил, что учитывая постоянные технические трудности с силовой установкой, команда может быть удовлетворена достигнутым результатом.

Между тем, Лэнс Стролл не смог показать времени, позволяющего уложиться в 107% от поул-позиции ни в одной из сессий гоночного уик-энда. Несмотря на это, руководитель коллектива Эдриан Ньюи выразил уверенность, что FIA допустит Лэнса к старту предстоящей гонки.

Фернандо Алонсо (17-й): «В третьей тренировке не возникло проблем, и в квалификации удалось поехать намного быстрее просто благодаря тому, что я проехал больше кругов. У машины есть потенциал, но очевидно, что нужно проехать большую дистанцию.

У нас ограниченное количество батарей, поэтому завтра нельзя слишком сильно рисковать. Но я надеюсь, что удастся проехать как можно больше кругов. Мы вместе преодолеем эти сложности – вся команда и Honda работают изо всех сил, чтобы исправить ситуацию».

Лэнс Стролл (без времени): «Сложный уик-энд, и несколько проблем помешали проехать необходимое количество кругов. Команда в боксах работала изо всех сил, но нам не хватило времени, чтобы собрать машину до квалификации. В данный момент мы не на тех позициях, на которых хотим быть, но нужно продолжать работать, чтобы прибавить».

Эдриан Ньюи, руководитель команды: «Ещё один напряжённый день в Мельбурне. Мы продолжаем добиваться больше от AMR26, работая с нашим техническим партнёром Honda.

Фернандо проехал важные круги в финальной тренировке, собрав необходимую информацию для квалификации. Он квалифицировался 17-м – ему немного не хватило, чтобы выйти во вторую часть. Очевидно, что впереди у нас много напряжённой работы.

Лэнсу сегодня не повезло – из-за проблем с двигателем он пропустил тренировку. После того, как проблемы были решены, нам не хватило времени, чтобы собрать машину до начала квалификации. Очевидно, что у AMR26 есть темп для участия в гонке, так что вечером мы обсудим с FIA опции, которые позволят Лэнсу выступить завтра».