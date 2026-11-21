В Лас-Вегасе гонщики Aston Martin завершили борьбу уже после первой сессии. На длинных прямых автомобилям с моторами Honda не хватило мощности.

Фернандо Алонсо (19-й): «Мы ещё до начала уик-энда знали, что на этой трассе возникнут сложности из-за нехватки мощности на прямых.

Машина в порядке, сцепление в поворотах было хорошим, но с нашей скоростью на прямых сложно надеяться на большее. Мы знаем, что завтра нас ждёт непростая гонка, но мы выйдем на старт и постараемся собрать побольше информации».

Лэнс Стролл (20-й): «На трассе, где так важна мощность, этот уик-энд с самого начала обещал быть сложным. В гонке мы сделаем всё возможное, постараемся использовать наши сильные стороны в поворотах. Надеюсь, какие-то события впереди увеличат наши шансы».