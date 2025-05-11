Фернандо Алонсо выражает соболезнования по поводу ухода Фабрицио Борры

Известный испанский пилот Фернандо Алонсо выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Фабрицио Борра, который на протяжении долгих лет был его личным тренером и физиотерапевтом.

Сотрудничество между ними началось задолго до 2001 года, когда Алонсо дебютировал в Формуле 1, выступая за команду Minardi. Фабрицио Борра сопровождал пилота на протяжении его выступлений за Renault, McLaren, Ferrari, Alpine и Aston Martin. На момент кончины ему было 64 года.

Фернандо Алонсо почтил память ушедшего друга в своих социальных сетях, написав: «Фабри, мне будет тебя не хватать. Каждый день. Спасибо за все, чему ты меня научил, за то, что благодаря тебе я стал лучше как человек и как спортсмен.

Вместе с тобой я провел всю свою карьеру и считаю, что это было главной удачей. Покойся с миром, брат».