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Фернандо Алонсо выражает соболезнования по поводу ухода Фабрицио Борры

Фернандо Алонсо горестит по ушедшему личному тренеру Фабрицио Борра: выдающийся физиотерапевт сопровождал спортсмена на протяжении 20 лет, принесая в его жизнь не только спортивные успехи, но и душевную поддержку.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
11.05.2025, 18:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

Известный испанский пилот Фернандо Алонсо выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Фабрицио Борра, который на протяжении долгих лет был его личным тренером и физиотерапевтом.

Сотрудничество между ними началось задолго до 2001 года, когда Алонсо дебютировал в Формуле 1, выступая за команду Minardi. Фабрицио Борра сопровождал пилота на протяжении его выступлений за Renault, McLaren, Ferrari, Alpine и Aston Martin. На момент кончины ему было 64 года.

Фернандо Алонсо почтил память ушедшего друга в своих социальных сетях, написав: «Фабри, мне будет тебя не хватать. Каждый день. Спасибо за все, чему ты меня научил, за то, что благодаря тебе я стал лучше как человек и как спортсмен.

Вместе с тобой я провел всю свою карьеру и считаю, что это было главной удачей. Покойся с миром, брат».

Источник

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