Фернандо Алонсо провёл тест-драйв Aston Martin Valkyrie LM

Фернандо Алонсо принял участие в тестовых заездах гиперкара Aston Martin Valkyrie LM накануне открытия нового сезона WEC. Испанский гонщик управлял одной из машин эксклюзивной серии LM, которую производитель представил летом 2025 года.

Напомним, гиперкары Aston Martin Valkyrie принимают участие в соревнованиях по обе стороны Атлантики — как в престижном чемпионате WEC, так и в американской серии IMSA. Однако версия LM, по замыслу разработчиков, предназначена не для гонок, а для частных владельцев, которые могут испытать мощный автомобиль на треке в рамках специальных мероприятий и насладиться настоящим драйвом.

На официальных страницах Aston Martin в социальных сетях были опубликованы фотографии и короткие видеоролики с прошедших тестов. К публикации был добавлен комментарий от Фернандо Алонсо: «День прошёл прекрасно, ведь всегда хорошо вспомнить годы, когда ты пилотировал спортпрототипы! Этот опыт доставил невероятное удовольствие, да и звук замечательный!»

Проект Valkyrie был реализован в сотрудничестве между Aston Martin и инженерной командой Red Bull Racing под руководством Эдриана Ньюи. Благодаря этому автомобиль вобрал в себя множество технических решений, присущих болидам Формулы 1.

В коллекции Фернандо Алонсо с 2024 года уже находится дорожная версия Aston Martin Valkyrie. Теперь у него появилась возможность опробовать и более экстремальную модификацию — Valkyrie LM. Официальной информации о том, входит ли двукратный чемпион мира в число десяти владельцев этого редкого гиперкара, компания не раскрывает, однако многие предполагают, что Алонсо стал одним из счастливчиков.

Стоит напомнить, что в период, когда Алонсо сделал паузу в Формуле 1 и присоединился к заводской команде Toyota в WEC, он завоевал титул чемпиона мира по гонкам на выносливость в 2019 году и дважды становился победителем легендарного марафона «24 часа Ле-Мана».

Уже в эти выходные два экипажа американской команды Aston Martin THOR Team под номерами 007 и 009 стартуют в шестичасовой гонке в Имоле, которая откроет новый сезон WEC.