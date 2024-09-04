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Фернандо Алонсо стал обладателем Aston Martin Valkyrie

Фернандо Алонсо получил в своё распоряжение гиперкар Aston Martin Valkyrie. Сегодня пилот из Испании впервые выехал на улицы Монако за рулём этого великолепного автомобиля в индивидуальной спецификации, созданной дизайнерским бюро Q by Aston Martin.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
04.09.2024, 14:41·2 мин
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Фото: F1news.ru

Фернандо Алонсо получил в своё распоряжение гиперкар Aston Martin Valkyrie. Сегодня пилот из Испании впервые выехал на улицы Монако за рулём этого великолепного автомобиля в индивидуальной спецификации, созданной дизайнерским бюро Q by Aston Martin.

Этот автомобиль окрашен в цвет Satin Aston Martin Racing Green с контрастной графикой AMR Satin Lime, подчёркивающей особенности аэродинамики гиперкара. Крышу, капот и аэродинамические элементы, расположенные в нижней части машины, украшает неокрашенное углеродное волокно. На красной алюминиевой педали газа выгравирован номер 14, что является ещё одной яркой деталью, хоть и не всем будет заметна.

Фернандо Алонсо: "Сложно передать словами, насколько сильно я ждал этот день. Возможность сесть за руль своей собственной Valkyrie, над которой я работал в тесном сотрудничестве с командой Q by Aston Martin, – это незабываемо.

Valkyrie – это машина Формулы 1 для общественных дорог, в которой отражены все знания и технологии, полученные Aston Martin на гоночных трассах. Я с нетерпением жду возможности испытать её на дороге".

Источник

Фернандо Алонсо (67)Aston Martin (122)

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