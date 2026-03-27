Фернандо Алонсо: «Ощущения от машины остались прежними»
Фернандо Алонсо: «Ощущения от машины остались прежними»

Фернандо Алонсо оценил новинки Aston Martin после тренировок Гран При Японии 2024 и остался недоволен улучшениями болида на трассе в Сузуке.
Иннокентий Петров
27.03.2026, 15:12
Фернандо Алонсо пропустил первую тренировочную сессию на Гран При Японии, предоставив свой болид Джеку Кроуфорду. Во второй тренировке пилот испанской национальности из команды Aston Martin смог показать лишь 19-й результат. По словам Алонсо, обновления, привезённые командой в Сузуку, не привели к заметным изменениям в поведении машины на трассе.

Лэнс Стролл принимал участие в обеих пятничных сессиях. Канадец завершил вторую часть свободных заездов с 21-м временем.

Фернандо Алонсо (19-й результат): «Посмотрим, что получится сделать на этом автодроме. Во время второй тренировки ощущения не изменились в сравнении с предыдущими уик-эндами. Новые элементы, которые команда привезла на этот этап, в ходе тестов практически не выделялись, особых перемен я не почувствовал. Пока наш темп остаётся недостаточно высоким, поэтому предстоит плотно поработать вечером. Для Honda эта гонка – домашняя. В сложный этап для нас мы должны поддерживать их максимально. Надеюсь, что удастся впервые в сезоне добраться до финиша – это для меня сейчас основная задача».

Лэнс Стролл (21-й результат): «Каждый раз с радостью возвращаюсь в Сузуку – здесь великолепная трасса и уникальная атмосфера. В пятницу вся запланированная программа была выполнена полностью. Теперь мы проанализируем полученные данные, чтобы завтра прибавить. Есть несколько аспектов, которые нуждаются в доработке, особенно это касается быстрых виражей».

