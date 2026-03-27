Фернандо Алонсо: «Ощущения от машины остались прежними»

Фернандо Алонсо пропустил первую тренировочную сессию на Гран При Японии, предоставив свой болид Джеку Кроуфорду. Во второй тренировке пилот испанской национальности из команды Aston Martin смог показать лишь 19-й результат. По словам Алонсо, обновления, привезённые командой в Сузуку, не привели к заметным изменениям в поведении машины на трассе.

Лэнс Стролл принимал участие в обеих пятничных сессиях. Канадец завершил вторую часть свободных заездов с 21-м временем.

Фернандо Алонсо (19-й результат): «Посмотрим, что получится сделать на этом автодроме. Во время второй тренировки ощущения не изменились в сравнении с предыдущими уик-эндами. Новые элементы, которые команда привезла на этот этап, в ходе тестов практически не выделялись, особых перемен я не почувствовал. Пока наш темп остаётся недостаточно высоким, поэтому предстоит плотно поработать вечером. Для Honda эта гонка – домашняя. В сложный этап для нас мы должны поддерживать их максимально. Надеюсь, что удастся впервые в сезоне добраться до финиша – это для меня сейчас основная задача».

Лэнс Стролл (21-й результат): «Каждый раз с радостью возвращаюсь в Сузуку – здесь великолепная трасса и уникальная атмосфера. В пятницу вся запланированная программа была выполнена полностью. Теперь мы проанализируем полученные данные, чтобы завтра прибавить. Есть несколько аспектов, которые нуждаются в доработке, особенно это касается быстрых виражей».