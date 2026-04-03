Фернандо Алонсо: "Обгоны случаются по воле случая"

Одним из ключевых качеств, которыми обладают ведущие пилоты Формулы 1, традиционно считается способность просчитывать развитие событий на трассе на несколько шагов вперёд. Это умение в полной мере характеризует Фернандо Алонсо. Испанский гонщик имеет за плечами уже 428 этапов Формулы 1 и преодолел по автодромам чемпионата мира свыше 23 тысяч кругов.

Пилот команды Aston Martin, Фернандо Алонсо, не скрывает своего недовольства новым техническим регламентом, который должен вступить в силу с 2026 года. В ответ на критику гонщиков руководители FIA планируют начать обсуждение возможных изменений 9 апреля.

С одной стороны, изменения уже привели к увеличению числа обгонов на трассе. Этот показатель традиционно рассматривается как признак зрелищности гонок. В нынешнем сезоне по статистике в среднем фиксируется 127,75 обгона в каждой гонке — более чем в два раза больше по сравнению с прошлогодним результатом в 50,5 обгонов.

Однако эксперты отмечают, что большинство этих обгонов обусловлены разницей скоростей между машинами, когда один пилот использует режим Boost, а другой оказывается в режиме рекуперации энергии. Такая разница стала причиной серьёзного инцидента между Haas, за рулём которого находился Оливер Берман, и Alpine, пилотируемой Франко Колапинто, во время этапа в Японии. В этой аварии пострадал британский пилот.

Стоит отметить, что Фернандо Алонсо ещё за час до начала Гран При Японии предупреждал о вероятности подобных ситуаций. Комментируя происходящее для газеты Marca, двукратный чемпион мира подчеркнул: «Обгоны происходят случайно. Неожиданно оказывается, что уровень заряда батареи на твоей машине выше, чем у той, которая едет впереди. Получается, что ты либо должен провести обгон, либо ты в неё врежешься». По словам Алонсо, такие манёвры не доставляют удовольствия пилотам, ведь зачастую они не нацелены на борьбу, а вынуждены уходить от столкновения с соперником.

Алонсо отмечает, что в современных условиях гонщики не могут полностью раскрыть потенциал автомобиля, не пытаются позднее тормозить или выбирать оптимальную траекторию для атаки. Практика показывает: если батарея заряжена нормально, можно выполнить обгон, однако затем соперник часто отвечает контратакой.

С позицией Алонсо солидарны и другие известные пилоты Формулы 1 — в их числе Макс Ферстаппен и Карлос Сайнс. Инцидент с Берманом показал уязвимость нынешнего регламента и обозначил необходимость реагирования со стороны FIA и руководства Формулы 1. Впрочем, каких изменений ждать после обсуждения новых правил, пока неизвестно.