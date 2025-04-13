Фернандо Алонсо: Недоставало нам скорости весь уик-энд

Вторая заезд подряд завершилась для команды Aston Martin без набранных очков, на данный момент заметного прогресса не наблюдается.

Фернандо Алонсо (занявший 16-е место): «В течение всего уик-энда нам не хватало скорости, особенно во время гонки. Я старался удлинить этап на средних шинах, чтобы компенсировать, но выход безопасности помешал осуществить эту стратегию.

Мы рассчитывали на трудности этого уик-энда, нам необходимо повысить производительность машины для того, чтобы иметь шанс на большее количество очков. Впереди у нас Гран-при в Джидде, где нам предстоит столкнуться с другими вызовами. Посмотрим, сможем ли мы улучшить свои результаты».

Лэнс Стролл (окончивший гонку на 18-й позиции): «Сегодня мне сложно что-либо сказать. Сложный день. Мы находимся в худшей ситуации, чем ожидали, и делаем все возможное, чтобы изменить положение. Трасса в Джидде имеет совершенно иную природу, посмотрим, что удастся показать на следующей неделе, однако радикальных изменений мы не ожидаем».