Фавориты Формулы–1 2025 года — букмекеры ждут нового чемпиона

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Презентации обновлённых болидов и тестовые заезды запланированы на середину февраля 2025 года, но лучшие букмекерские конторы уже выкатили коэффициенты для онлайн-ставок на новый сезон. И тут есть пару неожиданностей, которые мы и разберём в статье.

Главные претенденты на победу в следующем сезоне

Фаворитом у букмекерских контор (БК) идёт 25-летний британец Ландо Норрис, выступающий за «Макларен». Котировки на него начинаются с 2.75. Пилот занял второе место в прошлом сезоне и был главным конкурентом Ферстаппена. Но Ландо допускал много ошибок — часто проваливал старты и выступал не так стабильно, как голландец.

Победа на последнем этапе в Абу-Даби добавила Норрису уверенности, а быстрые болиды McLaren должны обеспечить преимущество в новом сезоне. Гонщик набрался опыта, и, по мнению многих экспертов, созрел для борьбы за победу в общем зачёте. Сам Ландо пока не даёт никаких комментариев, отмечая, что будет делать какие-то выводы уже по ходу сезона. Пока же он наслаждается отдыхом и набирается сил.

Второй претендент — действующий чемпион, который побеждал четыре года подряд. Казалось бы, Макс Ферстаппен должен быть безоговорочным фаворитом, но БК считают иначе. Коэффициенты на него начинаются с 3.00 (для сравнения, перед прошлым сезоном на победу голландца давали кэф 1.25). И этому есть несколько объяснений.

Во-первых, у болидов «Ред Булл» нет преимущества в скорости, как это было в предыдущих сезонах. Фаворитами в Кубке конструкторов идут McLaren и Ferrari, коэффициенты на их победу в битве инженеров от 2.25. А на Red Bull Racing котировки стартуют с 5.00.

Во-вторых, ни одному гонщику Формулы–1, кроме Михаэля Шумахера, не удавалось побеждать в общем зачёте пять лет подряд. Сработает ли проклятие пятого сезона — большой вопрос. Но нет сомнений, что конкуренция будет в разы выше. Если, конечно, Red Bull не подкинет сюрприз в межсезонье и не представит болид, который не уступит конкурентам.

На Шарля Леклера из «Феррари», занявшего третье место в прошлом сезоне, можно поставить с коэффициентом от 5.00. Пилот из Монако стабилен на дистанции и при определённых условиях может стать претендентом на титул. Тем более, у «Феррари» неплохой болид, который позволяет на равных конкурировать практически с любым соперником.

Четвёртым идёт ещё один представитель «Феррари» Льюис Хэмилтон, котировки на его победу в общем зачёте от 8.50. Семикратный чемпион мира сменил команду и надеется, что это даст новый импульс карьере. Пока его шансы оцениваются ниже, чем у партнёра по команде, но всё может измениться буквально за несколько гонок. И не исключено, что Хэмилтон окажется главным сюрпризом сезона. Всё-таки опыта и мастерства ему не занимать.