ФАС предлагает скорректировать методику расчета тарифов на техосмотр автомобилей

Федеральная антимонопольная служба уведомила о разработке нового приказа, который вносит изменения в методику расчета предельных тарифов на технический осмотр транспортных средств. Информация об этом появилась на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает издание «Коммерсант».

Напомним, действующая методика была утверждена в 2022 году. Согласно установленным правилам, региональные власти должны запрашивать предложения по корректировке тарифов у операторов технического осмотра — при условии, что такие предложения поступят минимум от 50% всех операторов в регионе. Если это требование не выполняется, тарифы индексируются по уровню инфляции. Однако представители бизнеса нечасто направляют свои предложения, что затрудняет применение расчетного метода. В связи с этим ФАС предложила снизить требуемый процент. Какой именно новый порог будет установлен, пока не уточняется. В ведомстве рассчитывают, что изменение стимулирует операторов активнее участвовать в формировании тарифов, и расширит использование расчетного подхода в регионах.

Также в обновленной методике учтена новая государственная пошлина в размере 500 рублей, которая начнет действовать с 1 января 2025 года согласно поправкам в Налоговый кодекс. Эта сумма оплачивается дополнительно к основному тарифу за технический осмотр и предназначена для формирования диагностической карты в системе ЕАИСТО МВД.

С января текущего года, с учетом действующей методики, средний рост тарифов на технический осмотр по стране составил 9,7%. Максимальные значения зафиксированы на Чукотке (5,4 тысячи рублей за автомобиль) и в Санкт-Петербурге (2 тысячи рублей).

Для легковых такси, грузовых автомобилей и автобусов с 2021 года прохождение регулярного технического осмотра является обязательным. Владельцы легковых автомобилей среди физических лиц обязаны проходить техосмотр только при перерегистрации транспортных средств старше четырех лет либо при внесении изменений в конструкцию автомобиля.

