Загадочный автомобиль времен Советского Союза: в чем причина того, что летающая "Волга" так и не появилась на дорогах

60-е годы прошлого века остаются в истории как период научного прогресса, который получил названия «космическая эра» и «технический бум». В это время были добиты значительные успехи в развитии технических наук.

В то время в СССР ученые приступили к разработке летающего автомобиля. Конструкторы стремились объединить характеристики автомобиля и судна на воздушной подушке, чтобы создать экономичное и проходимое транспортное средство.

Руководил проектом Алексей Смолин. Первый ГАЗ-16 имел аэродинамическую форму. Кабина напоминала прозрачный колпак. Автомобиль имел длину 7,5 метра и ширину 3,6 метра, весил 2125 килограммов.

У нового транспортного средства было шасси, как у самолета. Вентиляторы спереди и сзади формировали воздушную подушку. Скорость автомобиля составляла всего 40 км/ч, сообщает «Русская семёрка».

Фото: Carsweek.ru

С использованием подушки ГАЗ-16 мог преодолевать водные преграды, но создавал плотную завесу из водяного тумана, что затрудняло обзор.

Проект не ограничился одной моделью. Были созданы ГАЗ-16А с двумя дополнительными маршевыми двигателями типа мотоцикла и ГАЗ-16Б с газотурбинным двигателем.

Однако обе модификации оказались сложными по конструкции, громоздкими и неэкономичными. Автомобиль обладал небольшой грузоподъемностью, низкой скоростью и ограниченной областью применения.

Проект был закрыт. Высшие инстанции посчитали, что летающий ГАЗ оказывается слишком дорогостоящим для страны.

— РКН: иностранный владелец ресурса нарушает закон РФ.

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