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Прозвучавшие шумы двигателя фейковых электромобилей вызывают серьезные сомнения

Роль подделанных звуков мотора в электромобилях: новости о звуковых системах Hyundai Ioniq 5 N и BMW HypersonX на грядущих моделях Neue Klasse.
РедакцияР
Редакция
03.05.2025, 17:21·2 мин
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Фото: autoexpress

Последние несколько лет обсуждается вопрос о том, какую роль играют дополненные или "фейковые" звуки двигателя в электромобилях. Технологии и их применение, безусловно, продвинулись в этом направлении, однако остается вопрос - насколько оправдано использование подобных звуков в электромобилях.

Во-первых, стоит отметить прекрасный пример - Hyundai Ioniq 5 N, который продемонстрировал, насколько полезной может быть звуковая обратная связь относительно передач и скорости автомобиля в иначе бесшумном электромобиле. Большинству водителей необходим дополнительный уровень обратной связи во время вождения (особенно, если вы ведете активный образ жизни за рулем), чтобы понимать, что происходит с автомобилем - будь то реальное замедление или ускорение.

Hyundai Ioniq 5 N справляется с этой задачей эффективно, хотя не до конца удается достичь уровня i30 N в достижении 8000 оборотов в минуту. Действительно, хотя фейковые звуки двигателя и переключения передач могут повысить вовлеченность водителя, я до сих пор не встречал ни одного электромобиля (или динамической акустической системы электромобиля), способного убедительно имитировать звуки двигателя внутреннего сгорания.

Недавно мы услышали о системе HypersonX от BMW, которая появится на ее предстоящих моделях Neue Klasse. Однако, как называет ее BMW, "уникальная атмосфера звуков", она не будет пытаться воссоздать звуки двигателя внутреннего сгорания. Она пойдет по другому пути, используя "звуки из мира природы" и "структуры из миров искусства и науки", что бы это ни значило.

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