Формула-3: Три команды заключили контракты с новичками

Сразу три коллектива Формулы 3 объявили о заключении контрактов с молодыми пилотами, которым предстоит дебютировать в популярной молодежной серии в сезоне 2026 года.

В составе ART GP появились два новичка. Команду пополнил 17-летний гонщик из Польши Мацей Гладыш, а также 18-летний представитель Японии Канато Ли. Гладыш в прошлом году выиграл чемпионат зимней испанской Формулы 3, а в текущем сезоне выступает в Еврокубке Формулы 3. На его счету одна победа, а в личном зачете он занимает шестое место.

Японский пилот Канато Ли уже второй сезон проводит в серии FRECA. В сезоне 2025 года ему удалось неоднократно финишировать в очковой зоне, благодаря чему он занимает тринадцатую строчку в общем зачете. Кроме того, Ли провел девять заездов в британской Формуле 3, где одержал одну победу и дважды поднялся на подиум.

Rodin Motorsport тоже подтвердила подписание молодого таланта: за команду в следующем сезоне будет выступать 18-летний бразильский гонщик Педро Клеро. В текущем чемпионате FRECA Клеро дважды финишировал первым и четыре раза оказался на подиуме.

Еще одним новичком молодежной Формулы станет 17-летний Фионн Маклафлин, подписавший контракт с Hitech. Пилот из Северной Ирландии входит в молодежную программу Red Bull и сумел выиграть британский чемпионат Формулы 4 в 2025 году, одержав пять побед в дебютном сезоне.