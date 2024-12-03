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Закрылась последняя вакансия в MP Motorsport

Команда MP Motorsport, участвующая в соревнованиях в рамках серии Формула 3, объявила о назначении третьего гонщика на предстоящий сезон 2025 года, заполнив тем самым последнюю открытую вакансию.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
03.12.2024, 18:51·2 мин
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Фото: F1news.ru

Команда MP Motorsport, участвующая в соревнованиях в рамках серии Формула 3, объявила о назначении третьего гонщика на предстоящий сезон 2025 года, заполнив тем самым последнюю открытую вакансию. В новом сезоне в составе голландской команды вместе с Тимом Трамницем и Бруно дель Пино выступит Алессандро Джусти.

В текущем сезоне молодой француз, являющийся участником Гоночной академии Williams, выступал в европейской серии Формула Региональ, где смог дважды оказаться на вершине пьедестала, пять раз попасть на подиум и завершить сезон на четвертой строчке в личном зачете. Дебют Джусти за рулем болида Формулы 3 состоялся на тестах, которые прошли в Хересе и Барселоне в октябре после окончания текущего сезона.

Алессандро Джусти: «Я очень рад возможности выступить в Формуле 3 и присоединиться к команде MP Motorsport. Наши тесты в Хересе и Барселоне прошли очень успешно, что является отличным знаком перед предстоящим дебютным сезоном.

В настоящий момент моя главная цель в период межсезонья - максимально углубить знания о команде и новом болиде для участия в Формуле 3. Не могу дождаться начала сезона в марте!»

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