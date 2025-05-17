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Тим Трамниц победил в спринте на Гран При в Имоле.

Тим Трамниц победил в спринте Формулы 3 в Имоле, дель Пино и Цолов на подиуме. Результаты гонки и лучшие обзоры событий на трассе.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
17.05.2025, 12:01·2 мин
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Фото: F1news.ru

Участник молодежной программы Red Bull Тим Трамниц стал победителем субботнего спринта Формулы 3 в Имоле. На подиум также поднялись Бруно дель Пино и Никола Цолов.

Утро встретило гонщиков безоблачной погодой и температурой +19°C. Бруно дель Пино удержал лидерство на старте, несмотря на настойчивое прессингование Тимом Трамницем на первых двух секторах.

Роман Билински опередил Луиса Шарпа в борьбе за седьмое место. Остальные участники топ-10 удержали свои позиции на первом круге, включая лидера Рафаэля Камару, который стартовал с двенадцатой позиции.

На третьем круге Трамниц успешно обошел дель Пино на прямой DRS и вышел вперед. Сзади Луи Шарп начал набирать обороты и поднялся на пятое место.

На пятом круге на трассе появились желтые флаги из-за инцидента с Николой Маринанджели, после чего выехал автомобиль безопасности из-за отлетевшего колеса. Гонка возобновилась на девятом круге из восемнадцати.

Тим Трамниц довел гонку до победы и уменьшил отставание от Рафаэля Камары на десять очков. Бруно дель Пино финишировал на втором месте, улучшив свой лучший результат в карьере. Никола Цолов завершил зачёт на третьей строчке, а Ноа Стромстед получил бонусный балл за лучший круг.

Таблица результатов гонки представлена ниже:

ПилотКомандаКруги
1. Т.ТрамницMP Motorsport18
2. Б.дель ПиноMP Motorsport18
3. Н.ЦоловCampos Racing18

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