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Рафаэль Камара подпишет контракт с командой Trident

Бразилец Рафаэль Камара готовится к новому сезону 2025 года в мире автоспорта. Соглашение подписано - он будет выступать в гоночной серии Формула 3, представляя команду Trident.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
08.10.2024, 13:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

Бразилец Рафаэль Камара готовится к новому сезону 2025 года в мире автоспорта. Соглашение подписано - он будет выступать в гоночной серии Формула 3, представляя команду Trident.

В прошлом сезоне он принимал участие в гонках FRECA и, несмотря на юный возраст, сумел завоевать чемпионский титул. Этот успех принес ему приглашение от Trident на следующий год.

В новом сезоне Рафаэль Камара будет гонять в одной команде с 17-летним пилотом из Дании - Ноем Стромстедом, а также с 18-летним Чарли Вурцем, чей отец также был известным гонщиком и выступал в Формуле 1.

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