Рафаэль Камара подпишет контракт с командой Trident

Бразилец Рафаэль Камара готовится к новому сезону 2025 года в мире автоспорта. Соглашение подписано - он будет выступать в гоночной серии Формула 3, представляя команду Trident.

В прошлом сезоне он принимал участие в гонках FRECA и, несмотря на юный возраст, сумел завоевать чемпионский титул. Этот успех принес ему приглашение от Trident на следующий год.

В новом сезоне Рафаэль Камара будет гонять в одной команде с 17-летним пилотом из Дании - Ноем Стромстедом, а также с 18-летним Чарли Вурцем, чей отец также был известным гонщиком и выступал в Формуле 1.