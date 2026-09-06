Ф3: Лакорте впервые победил на домашней трассе

Итальянский гонщик DAMS Никола Лакорте стал победителем воскресной гонки Формулы 3 в Монце. Вторым финишировал Туукка Тапонен, третьим — Таито Като.

Утро в Монце началось для участников молодёжной серии при солнечной погоде. К старту воздух прогрелся до +24С, а температура асфальта достигла +30С.

Лидер личного зачёта Фредди Слейтер стартовал с поула. Маттео де Пало из-за штрафа за несоответствие машины техническому регламенту в квалификации начал гонку не со второй, а с последней позиции. Вторым на стартовой решётке находился Канато Ли.

Никола Лакорте и Таито Като заняли места во втором ряду. Третий ряд составили Эрнесто Ривера и Хию Ямакоши, четвёртый — Алессандро Джусти и Туукка Тапонен, пятый — Педро Клеро и Брандо Бадоер. Уго Угочукву, занимавший второе место в личном зачёте, стартовал 23-м. Жерар Си в конце прогревочного круга вернулся на пит-лейн и к гонке не приступил.

На старте первая тройка сохранила свои позиции. Ривера опередил Като в борьбе за четвёртое место, а Ямакоши выпал из первой десятки. Фернандо Баррикелло поднялся на десятое место. Уго Угочукву неудачно начал гонку: в первой шикане он получил удар от Теофиля Наэля и откатился на последнюю позицию. За этот манёвр Наэль получил 10-секундный штраф.

На третьем круге в первом повороте Ривера прошёл Лакорте и вышел на третье место. Позади лидеров в том же повороте Фионн Маклафлин столкнулся с Нандхавудом Бхиромбхакди. Для гонщика Hitech гонка завершилась, а пилот DAMS смог продолжить движение. На трассу выехал автомобиль безопасности.

Рестарт состоялся на пятом круге из двадцати двух. Лидеры сохранили позиции, тогда как Като обогнал Риверу и стал третьим. Клеро опередил Тапонена в борьбе за седьмое место. Во второй шикане Баррикелло развернуло, после чего он покинул пределы первой десятки.

На шестом круге Ли атаковал Слейтера в первом повороте. Несмотря на блокировку передних колёс, он смог выйти в лидеры. На том же круге перед шиканой Ascari Като атаковал Слейтера и также обошёл лидера личного зачёта.

На седьмом круге в первом повороте Слейтер уступил ещё одну позицию, пропустив Лакорте. Ривера, повредивший переднее антикрыло кругом ранее, откатился за пределы десятки и отправился в боксы.

На восьмом круге Лакорте опередил Като в первом повороте, а Тапонен прошёл Слейтера в борьбе за четвёртое место. Като вернулся на вторую позицию на следующем круге, обогнав Лакорте. Однако перед Ascari Никола провёл контратаку и вновь вышел вперёд.

На десятом круге в первом повороте Лакорте и Като обошли лидировавшего Ли. Кругом позже Тапонен на торможении в первом повороте поднялся на второе место, опередив двух гонщиков ART.

К двенадцатому кругу Слейтер из-за технических проблем с машиной выпал из первой десятки. В конце этого круга Джин Накамура задел гравий на выходе из Parabolica, после чего его автомобиль развернуло. Столкновения с другими гонщиками не произошло, однако избежать контакта с отбойником не удалось.

На тринадцатом круге появились жёлтые флаги, а на трассу выехал автомобиль безопасности. Причин было две, и они не были связаны между собой. Сначала в первом повороте из-за проблем с машиной остановился Ривера, затем на выходе из Ascari от автомобиля Слейтера отсоединилось заднее правое колесо. Фредди удалось остановить машину за пределами трассы.

Рестарт прошёл на семнадцатом круге без происшествий. Первая семёрка сохранила позиции, а Ной Стромстед опередил Энцо Делиньи в борьбе за восьмое место. В конце восемнадцатого круга Эван Дэвид прошёл Джусти и поднялся на шестое место, а затем обогнал Ямакоши в борьбе за пятую позицию.

На девятнадцатом круге жёлтые флаги появились после столкновения Ухёна Шина и Фернандо Баррикелло в первом повороте. Корейский гонщик продолжил гонку, тогда как бразилец сошёл.

Жёлтые флаги в первом повороте сохранялись до финиша из-за автомобиля Баррикелло, оставшегося за пределами трассы. Поэтому обгоны на этом участке прекратились.

Никола Лакорте, проводящий второй сезон в Формуле 3, одержал первую победу в карьере. Туукка Тапонен впервые в сезоне поднялся на подиум. Третьим стал победитель субботнего спринта Таито Като.

Лучший круг гонки — 1:39.525 с — показал финишировавший двенадцатым Бруно дель Пино. Уго Угочукву занял восьмое место и немного сократил отставание от сошедшего лидера Фредди Слейтера.

Финальный этап сезона Формулы 3 состоится с 11 по 13 сентября в Мадриде. На этот раз программа будет включать не две, а три гонки — один спринт и две главные, каждой из которых будет предшествовать своя квалификация.