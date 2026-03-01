Главная Новости F3: В Мельбурне Риверу заменит Хойценрёдер
Новости

F3: В Мельбурне Риверу заменит Хойценрёдер

Патрик Хойценрёдер заменит травмированного Эрнесто Риверу в составе Campos Racing на этапе Формулы 3 в Мельбурне, дебютируя в серии.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
01.03.2026, 12:12·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Команда Campos Racing официально объявила, что Патрик Хойценрёдер примет участие в этапе чемпионата Формулы 3 в Мельбурне. Он выступит вместо мексиканского пилота Эрнесто Риверы, который пропустит гонку из-за полученной зимой травмы.

Эрнесто Ривера не смог принять участие и в предсезонных тестах, состоявшихся в начале месяца на автодроме в Барселоне. Тогда за рулём болида Campos Racing его уже заменял Патрик Хойценрёдер. Теперь австралиец вновь получит шанс проявить себя за команду в рамках предстоящего первого этапа сезона.

«Я очень рад возможности дебютировать в Формуле 3 на домашнем Гран При. Понимаю, что будет непросто, но я с нетерпением этого жду. Спасибо семье и всем, кто мне помогал, за ​​эту возможность», — поделился впечатлениями Хойценрёдер.

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

Москвич 6 2026: полный обзор характеристик и первые отзывы

Редакция·24.01.2026
Статьи

Дистиллированная вода для авто: зачем нужна и как хранить

Редакция·14.02.2025
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

Драйв без компромиссов: 50 автомобилей эксклюзивной версии EXEED EXLANTIX ES SPORT

Редакция·19.08.2025
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация