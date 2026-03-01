F3: В Мельбурне Риверу заменит Хойценрёдер

Команда Campos Racing официально объявила, что Патрик Хойценрёдер примет участие в этапе чемпионата Формулы 3 в Мельбурне. Он выступит вместо мексиканского пилота Эрнесто Риверы, который пропустит гонку из-за полученной зимой травмы.

Эрнесто Ривера не смог принять участие и в предсезонных тестах, состоявшихся в начале месяца на автодроме в Барселоне. Тогда за рулём болида Campos Racing его уже заменял Патрик Хойценрёдер. Теперь австралиец вновь получит шанс проявить себя за команду в рамках предстоящего первого этапа сезона.

«Я очень рад возможности дебютировать в Формуле 3 на домашнем Гран При. Понимаю, что будет непросто, но я с нетерпением этого жду. Спасибо семье и всем, кто мне помогал, за ​​эту возможность», — поделился впечатлениями Хойценрёдер.