Замена Колена на последних этапах – это постановление Шилдса.

Команда AIX Racing объявила о замене гонщика перед завершением сезона 2024 года в Формуле 2. Теперь на последних этапах за рулем болида будет выступать Кин Шилдс, заменивший Нильса Колена.

Шилдс делает переход из Формулы 3, где провел всего один сезон. Лучшим достижением гонщика в прошлом сезоне было 14-е место в спринтовой гонке в Барселоне.

Кин Шилдс поделился своими ощущениями: «Я очень рад присоединиться к AIX Racing на двух заключительных этапах Формулы 2 в Катаре и Абу-Даби. С нетерпением жду этой фантастической возможности и готов помочь команде, сделав максимум в этих гонках».