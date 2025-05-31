Ричард Ферсхор одержал яркую победу в гонке спринтеров.

Гонщик молодёжной программы McLaren, Алекс Данн, продолжает привлекать внимание на трассе в этом сезоне. Однако не всегда это происходит по положительным причинам, как показывает его последний выступление.

В Монако его столкновение на старте вызвало серьезный инцидент, из-за которого выбыли семь машин. Кроме того, в последние дни он дважды получил штрафы за коллизии с Виктором Мартеном, что повлекло за собой потерю позиций на старте и штрафные баллы к гоночной лицензии.

Мартен прокомментировал ситуацию, отметив, что штрафы для Данна – заслуженные, иначе гонщик продолжит допускать подобные ошибки. В то время как Леонардо Форнароли и Люк Браунинг боролись за лидерство в спринте.

На трассе кипела борьба, и после нескольких кругов Джеку Кроуфорду удалось опередить Браунинга, поднявшись на первое место. Между тем, Виктор Мартен отстал на несколько позиций из-за ошибок на трассе.

Группа лидеров держалась близко друг к другу, что делало успешные обгоны особенно ценными. Некоторым удалось продвинуться вперёд, в то время как другие, такие как Дюрксен, столкнулись с проблемами и потеряли места.

В середине гонки произошли инциденты с участием Ричарда Версхора и Арвида Линдблада, что привело к развороту одной из машин. Судьи начали расследование случившегося.

На последних кругах гонки автомобиль безопасности выехал из-за столкновения Монтойя и Мини. Некоторые гонщики воспользовались этим, чтобы сделать остановку в боксах за новыми шинами.

После перезапуска на финишной прямой борьба за победу продолжилась. Ричарду Версхору удалось обогнать всех и финишировать первым, опередив даже стартовавшего с 19-й позиции Алекса Данна.

Таким образом, победителем спринт-гонки стал Р. Версхор, второе место занял А. Данн, а на третьей строчке финишировал Р. Виллагомес.

После гонки в личном зачёте лидером остаётся Данн, опережая Браунинга всего на четыре очка. Однако борьба за победу в чемпионате обещает быть напряжённой, учитывая нестабильность результатов на трассе.

Результаты спринта