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Ричард Ферсхор одержал яркую победу в гонке спринтеров.

Алекс Данн вызывает скандалы на трассе. Старты, столкновения, штрафы: подробности и результаты гонки в Формуле 2 в Барселоне.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
31.05.2025, 16:42·3 мин
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Фото: F1news.ru

Гонщик молодёжной программы McLaren, Алекс Данн, продолжает привлекать внимание на трассе в этом сезоне. Однако не всегда это происходит по положительным причинам, как показывает его последний выступление.

В Монако его столкновение на старте вызвало серьезный инцидент, из-за которого выбыли семь машин. Кроме того, в последние дни он дважды получил штрафы за коллизии с Виктором Мартеном, что повлекло за собой потерю позиций на старте и штрафные баллы к гоночной лицензии.

Мартен прокомментировал ситуацию, отметив, что штрафы для Данна – заслуженные, иначе гонщик продолжит допускать подобные ошибки. В то время как Леонардо Форнароли и Люк Браунинг боролись за лидерство в спринте.

На трассе кипела борьба, и после нескольких кругов Джеку Кроуфорду удалось опередить Браунинга, поднявшись на первое место. Между тем, Виктор Мартен отстал на несколько позиций из-за ошибок на трассе.

Группа лидеров держалась близко друг к другу, что делало успешные обгоны особенно ценными. Некоторым удалось продвинуться вперёд, в то время как другие, такие как Дюрксен, столкнулись с проблемами и потеряли места.

В середине гонки произошли инциденты с участием Ричарда Версхора и Арвида Линдблада, что привело к развороту одной из машин. Судьи начали расследование случившегося.

На последних кругах гонки автомобиль безопасности выехал из-за столкновения Монтойя и Мини. Некоторые гонщики воспользовались этим, чтобы сделать остановку в боксах за новыми шинами.

После перезапуска на финишной прямой борьба за победу продолжилась. Ричарду Версхору удалось обогнать всех и финишировать первым, опередив даже стартовавшего с 19-й позиции Алекса Данна.

Таким образом, победителем спринт-гонки стал Р. Версхор, второе место занял А. Данн, а на третьей строчке финишировал Р. Виллагомес.

После гонки в личном зачёте лидером остаётся Данн, опережая Браунинга всего на четыре очка. Однако борьба за победу в чемпионате обещает быть напряжённой, учитывая нестабильность результатов на трассе.

Результаты спринта

ПилотКомандаРазница
1. Р.ФерсхорMP Motorsport42'00.288
2. А.ДаннRodin Motorsport+0.380
3. Р.ВиллагомесVan Amersfoort Racing+8.334
4. Д.КроуфордDAMS+11.473
5. С.МонтойяPrema+11.619
6. В.МартенART Grand Prix+12.504
7. Л.БраунингHitech+13.365
8. Л.ФорнаролиInvicta Racing+14.071
9. А.ЛиндбладCampos Racing+14.325
10. С.МегетунифTrident+16.494
11. А.КордилRodin Motorsport+16.610
12. К.ШилдсAIX Racing+19.516
13. Р.МиатаART Grand Prix+20.245
14. Х.МартиCampos Racing+21.358
15. Д.БегановичHitech+23.006
16. К.МайниDAMS+23.818
17. Р.СтанекInvicta Racing+24.161
18. О.ГётеMP Motorsport+24.763
19. М.ЭстерсонTrident+1 круг
20. Д.ДюрксенAIX Racingсход
21. Г.МиниPremaсход
22. Д.БеннеттVan Amersfoort Racingсход

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