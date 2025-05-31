Ричард Ферсхор одержал яркую победу в гонке спринтеров.

Гонщик молодёжной программы McLaren, Алекс Данн, продолжает привлекать внимание на трассе в этом сезоне. Однако не всегда это происходит по положительным причинам, как показывает его последний выступление.
В Монако его столкновение на старте вызвало серьезный инцидент, из-за которого выбыли семь машин. Кроме того, в последние дни он дважды получил штрафы за коллизии с Виктором Мартеном, что повлекло за собой потерю позиций на старте и штрафные баллы к гоночной лицензии.
Мартен прокомментировал ситуацию, отметив, что штрафы для Данна – заслуженные, иначе гонщик продолжит допускать подобные ошибки. В то время как Леонардо Форнароли и Люк Браунинг боролись за лидерство в спринте.
На трассе кипела борьба, и после нескольких кругов Джеку Кроуфорду удалось опередить Браунинга, поднявшись на первое место. Между тем, Виктор Мартен отстал на несколько позиций из-за ошибок на трассе.
Группа лидеров держалась близко друг к другу, что делало успешные обгоны особенно ценными. Некоторым удалось продвинуться вперёд, в то время как другие, такие как Дюрксен, столкнулись с проблемами и потеряли места.
В середине гонки произошли инциденты с участием Ричарда Версхора и Арвида Линдблада, что привело к развороту одной из машин. Судьи начали расследование случившегося.
На последних кругах гонки автомобиль безопасности выехал из-за столкновения Монтойя и Мини. Некоторые гонщики воспользовались этим, чтобы сделать остановку в боксах за новыми шинами.
После перезапуска на финишной прямой борьба за победу продолжилась. Ричарду Версхору удалось обогнать всех и финишировать первым, опередив даже стартовавшего с 19-й позиции Алекса Данна.
Таким образом, победителем спринт-гонки стал Р. Версхор, второе место занял А. Данн, а на третьей строчке финишировал Р. Виллагомес.
После гонки в личном зачёте лидером остаётся Данн, опережая Браунинга всего на четыре очка. Однако борьба за победу в чемпионате обещает быть напряжённой, учитывая нестабильность результатов на трассе.
Результаты спринта
|Пилот
|Команда
|Разница
|1. Р.Ферсхор
|MP Motorsport
|42'00.288
|2. А.Данн
|Rodin Motorsport
|+0.380
|3. Р.Виллагомес
|Van Amersfoort Racing
|+8.334
|4. Д.Кроуфорд
|DAMS
|+11.473
|5. С.Монтойя
|Prema
|+11.619
|6. В.Мартен
|ART Grand Prix
|+12.504
|7. Л.Браунинг
|Hitech
|+13.365
|8. Л.Форнароли
|Invicta Racing
|+14.071
|9. А.Линдблад
|Campos Racing
|+14.325
|10. С.Мегетуниф
|Trident
|+16.494
|11. А.Кордил
|Rodin Motorsport
|+16.610
|12. К.Шилдс
|AIX Racing
|+19.516
|13. Р.Миата
|ART Grand Prix
|+20.245
|14. Х.Марти
|Campos Racing
|+21.358
|15. Д.Беганович
|Hitech
|+23.006
|16. К.Майни
|DAMS
|+23.818
|17. Р.Станек
|Invicta Racing
|+24.161
|18. О.Гёте
|MP Motorsport
|+24.763
|19. М.Эстерсон
|Trident
|+1 круг
|20. Д.Дюрксен
|AIX Racing
|сход
|21. Г.Мини
|Prema
|сход
|22. Д.Беннетт
|Van Amersfoort Racing
|сход