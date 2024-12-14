Ф2: Бортолето стал лучшим на FIA Gala в количестве наград

Габриэль Бортолето стал главным героем вчерашней гала-церемонии FIA, где было объявлено о его многочисленных наградах. Гонщика удостоили кубка за титул в Формуле 2 и приза лучшего новичка года, который вручает федерация.

Однако особое внимание привлекла награда от французской компании Mecachrome, производителя 620-сильных двигателей V634 Turbo. Этой престижной наградой стал художественно оформленный поршень от мотора, закрепленный на шатуне, врученный Габриэлю, который перейдет в Sauber в следующем сезоне Формулы 1.

Пресс-служба серии отметила, что Бортолето стал первым гонщиком в истории Формулы 2, кто смог победить в воскресной гонке уик-энда, начав заезд с последней позиции. Именно эта победа в Монце помогла ему стать претендентом на титул и впоследствии завоевать чемпионский титул 2024 года.

На стартовой решетке он оказался из-за собственной ошибки в квалификации на трассе в Монце и начал обе гонки с 22-й позиции. Однако уже в субботу ему удалось финишировать на 8-м месте, деля очки с Деннисом Хаугером, а в воскресенье он одержал победу, благодаря смелым действиям и эффективной тактике.

Эта победа стала второй в сезоне, хотя после нее Бортолето не поднимался на верхнюю ступень пьедестала. Но именно достаточное количество очков за сезон позволило ему обойти конкурентов и завоевать титул. Именно за этот результат в Монце 1 сентября Габриэлю вручили приз Mecachrome "За выдающуюся победу".

"Я очень благодарен за приз и за все, что удалось достичь в этом году. Это для меня большая честь и гордость стать частью церемонии вручения наград, которая прошла в столице Руанды, - поделился радостью Габриэль. - Я хочу выразить благодарность Mecachrome за этот приз и за два года, завершившихся победами в F3 и F2. Быть здесь в роли чемпиона и обладателя этого уникального трофея - невероятное ощущение".